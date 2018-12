Hoffnung in Mossul, Freude in Aleppo

Die syrischen und irakischen Christen können wieder in relativer Sicherheit Weihnachten feiern.

In der letzten Juliwoche des Jahres 2014 hatte die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) Mossul zur "christenreinen" Stadt erklärt. Die 25.000 Gläubigen waren vor die Wahl gestellt worden, die nordirakische Millionenstadt zu verlassen oder eine Sondersteuer zu bezahlen und zum Islam zu konvertieren. Mehr als vier Jahre später hängen in Mossul wieder bunte Lichterketten. Geschäftsleute stellen Weihnachtsbäume aus Plastik und aufgeblasene Gummi-Nikoläuse auf. Trotzdem sind bisher nur wenige Christen dem Aufruf des chaldäischen Patriarchen Louis Sako zur Rückkehr gefolgt. Das Weihnachtsfest wird in Mossul vor allem von Muslimen "gefeiert". Die wenigen christlichen Gläubigen gehen am Heiligen Abend in die Kathedrale der Stadt Karakosch, wo zum ersten Mal seit der Befreiung vom IS vor zwei Jahren wieder ein Weihnachtsgottesdienst stattfinden wird.