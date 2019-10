Hohe Beteiligung bei Kommunalwahlen in Ungarn

Mit einer hohen Beteiligung haben am Sonntag die Kommunalwahlen in Ungarn begonnen, bei denen in rund 3.200 Gemeinden Lokalparlamente und Bürgermeister gewählt werden. Bis 13.00 Uhr gaben 26,60 Prozent der rund acht Millionen Wahlbürger ihre Stimmen ab, rund drei Prozent mehr als bei den letzten Kommunalwahlen 2014.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Gergely Karacsony ist Oppositionshoffnung in Budapest