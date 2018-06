Hohe Beteiligung macht slowenische Parlamentswahl spannender

In Slowenien werden am heutigen Sonntag die politischen Karten neu gemischt. Die rechtskonservative Demokratische Partei (SDS) von Ex-Premier Janez Jansa (59) dürfte die Parlamentswahl klar gewinnen, aber wegen der starken Ablehnungsfront der anderen Parteien kaum eine Regierungsmehrheit zustande bringen. Spannend machte das Rennen die unerwartet hohe Wahlbeteiligung.

Jansa war mit einer harten Anti-Flüchtlings-Linie nach ungarischem Vorbild auf Stimmenfang gegangen. Nach drei schmerzhaften Wahlniederlagen dürfte er seine Partei diesmal wieder auf den ersten Platz führen, Meinungsforscher hielten bis zu 30 Prozent der Stimmen für möglich.

Der Urnengang begann mit einer starken Beteiligung. Bis 11.00 Uhr gaben 17,3 Prozent der 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, um 1,9 Prozentpunkte mehr als bis zum selben Zeitpunkt vor vier Jahren. Der Meinungsforscher Andraz Zorko twitterte, dass die Beteiligung rund 58 Prozent erreichen könnte, um sieben Prozentpunkte mehr als 2014.

Die Meinungsforscher hatten wegen der verbreiteten Politikverdrossenheit der Slowenen mit einer geringen Beteiligung gerechnet. Eine solche gilt als Vorteil für die SDS, weil sie traditionell die treueste Wählerbasis hat. Beobachter schließen nicht aus, dass es im Wahlkampf-Endspurt zu einer Mobilisierung der Jansa-Gegner gekommen sein könnte, da dem umstrittenen Ex-Premier vorgeworfen wird, Slowenien auch gesellschaftspolitisch nach dem Vorbild des ungarischen Premiers Viktor Orban umbauen zuwollen.

Mit Ausnahme der christdemokratischen Partei "Neues Slowenien" (NSi) lehnen die aussichtsreichsten Parteien ein Zusammengehen mit Jansa ab, dessen zwei Regierungsperioden (2004-2008 und 2012/2013) von Skandalen und politischem Druck auf Unternehmen und Medien gekennzeichnet waren. Obwohl sich der Oppositionsführer im Wahlkampf um sanfte Töne bemüht und eine lagerübergreifende Zusammenarbeit in Aussicht gestellt hatte, könnte sich seine demonstrative Nähe zu Orban als Bumerang erweisen. Orban hatte sich nicht nur als Wahlkampfhelfer Jansas betätigt, dieser kopierte auch die Wahlplakate des ungarischen Machthabers mit Flüchtlingsmassen und Stoppschild.

Die Chancen für Jansas drittes Comeback als Regierungschef hängen auch davon ab, ob es kleinere rechtsgerichtete Parteien ins Parlament schaffen werden. Nah an der Vier-Prozent-Hürde liegen die konservative Volkspartei (SLS) und die nationalistisch-populistische Slowenische Nationalpartei (SNS).

Um den zweiten Platz und damit den Posten des Regierungschefs einer Mitte-Links-Regierung kämpfen laut Umfragen der diesjährige Newcomer, der Lokalpolitiker Marjan Sarec (40) mit seiner die Anti-Establishment-Liste des (LMS) und der bisherige Agrarminister und Vize-Premier Dejan Zidan (50) mit seinen Sozialdemokraten (SD). Die Unterstützung für Sarec, der als Favorit in die Wahlkampagne gestartet war, ist in den vergangenen Wochen sukzessive gesunken. Experten schreiben dies wenig überzeugenden Auftritten in den TV-Debatten zu. Aus ähnlichen Gründen dürfte auch Zidans SD an Boden verloren haben.

Wegen des Einbruchs von LMS und SD könnte es am Wahlabend zu einem Sechser-Rennen um den zweiten Platz kommen, in dem auch die zu Wahlkampfauftakt abgeschriebene liberale Partei des modernen Zentrums (SMC) von Ministerpräsident Miro Cerar (54) mitmischen könnte. Beobachter halten es für möglich, dass Cerars SMC von taktischen Stimmabgaben enttäuschter LMS- oder SD-Anhänger profitieren könnte. Stark wurde von den Meinungsforschern auch die Linke (Levice) und NSi gesehen, während die bisher zweitgrößte Regierungspartei, die Demokratische Pensionistenpartei (DeSUS) von Außenminister Karl Erjavec nach zwei Jahrzehnten fast ununterbrochener Regierungszeit etwas schwächelt.

Ins Parlament schaffen könnte es auch die sozialliberale Partei der früheren Ministerpräsidentin Alenka Bratusek (SAB). Das Meinungsforschungsinstitut Valicon hält Überraschungen insbesondere bei den kleineren Parteien für möglich. "Die größte Überraschung dieser Wahl wäre, wenn es keine Überraschung gäbe", sagte die Meinungsforscherin Janja Bozic Marolt von der Agentur Mediana im Vorfeld der Wahl. Sie wies darauf hin, dass in der letzten Wahlkampfwoche nicht nur ein Fünftel der Wähler unentschlossen war, sondern auch mehr als ein Drittel der Wähler mit geäußerter Parteipräferenz angab, es sich noch überlegen zu können.

Die Wahllokale sind bis 19.00 Uhr geöffnet. Gewählt werden 88 Mandate nach dem Verhältniswahlrecht, dazu kommen je ein Abgeordneter der ungarischen und italienischen Volksgruppe. Unmittelbar nach Wahlschluss sollen Ergebnisse von Exit Polls veröffentlicht werden.

