Hohe Wahlbeteiligung bei Präsidentenwahl in Polen

Bei der Präsidentenwahl in Polen zeichnet sich trotz der Corona-Pandemie eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis Mittag gaben mehr als 24 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission am Sonntag in Warschau mitteilte. Das waren 10 Prozentpunkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt bei der Präsidentenwahl 2015. Um das höchste Staatsamt bewerben sich elf Kandidaten.

SN/APA (AFP)/WOJTEK RADWANSKI Menschen gehen fleißig wählen