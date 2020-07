Hohe Zustimmung zur neuen russischen Verfassung

In Russland haben laut offiziellen Teilergebnissen mehr als 73 Prozent der Stimmberechtigten für die von Präsident Wladimir Putin vorgeschlagene Verfassungsreform gestimmt. Das teilte die zentrale Wahlkommission am Mittwoch nach Auszählung der Stimmen aus 26,55 Prozent der landesweiten Wahllokale mit. Die Verfassungsänderung würde es Putin ermöglichen, bis 2036 Präsident Russlands zu bleiben.

Neben der Möglichkeit auf weitere Amtszeiten für Putin sieht die neue Verfassung außerdem zahlreiche Änderungen vor, darunter größere Vollmachten für den Präsidenten sowie Garantien für bessere Mindestlöhne und Renten. Zudem sollen eine Reihe konservativer Werte verankert werden, darunter die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau. Das würde homosexuelle Ehen im Ergebnis verbieten.

Wegen der Coronakrise waren die Bürger eine Woche lang aufgerufen, in einem Referendum über die Gesetzgebung des Landes abzustimmen. Kreml-Kritiker sprachen von einer Farce, Wahlbeobachter kritisierten Ungereimtheiten.

Es gilt als sicher, dass die Russen die neue Verfassung billigen werden, die bereits vom Parlament verabschiedet wurde und im Buchhandel erhältlich ist. Nach sechs Abstimmungstagen lag die Wahlbeteiligung bei knapp über 56 Prozent.

Gegner der Verfassungsänderung haben am letzten Tag der Abstimmung gegen eine "ewige" Präsidentschaft von Putin demonstriert. Auf dem Roten Platz in Moskau schritt die Polizei am Mittwoch ein, als sich dort mehrere Aktivisten auf das Pflaster legten und die Zahl 2036 formten. Nach der alten Verfassung hätte er 2024 abtreten müssen. Oppositionelle riefen am Ende der sechstägigen Abstimmung zu Protesten in Moskau und St. Petersburg auf.

Kremlgegner haben bisher im Internet mit der Kampagne "Njet!" zu einem "Nein" bei dem Urnengang aufgerufen. Wegen der Corona-Pandemie werden Demonstrationen in Russland nicht erlaubt. Die Opposition wirft Putin einen Staatsstreich vor. Die Änderung der Verfassung sei ohne Verfassungsausschuss und deshalb illegal vollzogen worden, hieß es.

Die unabhängige Wahlbeobachtungsgruppe Golos erhielt nach eigenen Angaben Hunderte Beschwerden über Verstöße, darunter Informationen zu Mehrfachwählern sowie Vorwürfe, dass Arbeitgeber Druck auf die Mitarbeiter ausgeübt hätten, damit diese ihre Stimme abgeben.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.