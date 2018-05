Hoher nordkoreanischer Funktionär soll Pompeo treffen

Der hohe nordkoreanische Parteifunktionär und frühere Geheimdienstchef Kim Yong-chol ist auf dem Weg in die USA, wo er in New York US-Außenminister Mike Pompeo treffen soll. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap weiter berichtete, stieg Kim am Mittwoch in Peking in ein Flugzeug Richtung Amerika. US-Präsident Donald Trump hatte das Treffen am Vortag bestätigt.

SN/APA (AFP/Archiv)/JO YONG-HAK Kim Yong-chol (m.) soll Gesprächsbasis wieder herstellen