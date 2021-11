Hollande rechtfertigt Frankreichs Anti-Terrorkampf

Im Prozess um die Terroranschläge in Paris vor sechs Jahren hat der damalige Präsident François Hollande Frankreichs Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gerechtfertigt. "Man hat Krieg gegen uns geführt, darauf haben wir geantwortet", so Hollande am Mittwoch in Paris vor Gericht. Frankreich habe den Irak im Kampf gegen den IS unterstützt. In Syrien sei sein Land im Zuge der Selbstverteidigung gegen Terrorzellen vorgegangen, die Anschläge gegen Frankreich planten.

SN/APA/AFP/PASCAL LACHENAUD Hollande war bei den Anschlägen 2015 als Zeuge dabei