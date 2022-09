Holocaust-Überlebende gedenken den Opfern in Bergen-Belsen

Holocaust-Überlebende und ihre Angehörigen aus 16 Ländern sind in Bergen-Belsen zu einer Gedenkveranstaltung zusammengekommen. Sie legten Blumen nieder in Erinnerung an die mehr als 52.000 Menschen, die in dem Lager ermordet wurden. "Wie schwer die Last ist, an der die Überlebenden der Hölle von Bergen-Belsen tragen, können wir, die das Grauen dieses Lagers nicht erlebt haben, kaum ermessen", sagte Deutschlands Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Sonntag.

SN/APA/dpa/Moritz Frankenberg Staatsministerin Roth spricht auf der Gedenkveranstaltung in Bergen-Belsen