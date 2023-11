Holodomor-Gedenktag in der Ukraine

Am Gedenktag der gezielt herbeigeführten Hungersnot von 1932 und 1933 ("Holodomor") hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Einstufung dieses sowjetischen Verbrechens als Völkermord für "extrem wichtig" erklärt. "Sie wollten uns demütigen, töten, ausrotten. Sie haben versagt", sagte Selenskyj am Samstag in einer Ansprache, in der er an die Hungerkatastrophe unter Sowjetführer Josef Stalin erinnerte. Auch in Österreich wurde des Holodomor gedacht.

BILD: SN/APA/AFP/HANDOUT Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Frau beim Holodomor-Museum in Kiew