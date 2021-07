Hongkong: Erstmals Mann nach Sicherheitsgesetz verurteilt

In Hongkong ist erstmals ein Mann auf Grundlage des von Peking verhängten sogenannten Sicherheitsgesetzes verurteilt worden. Ein Gericht in der chinesischen Sonderverwaltungszone erklärte am Dienstag den Demokratie-Aktivisten Tong Ying Kit des Terrorismus und der Anstiftung zur Abspaltung für schuldig. Das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Dem 24-Jährigen droht lebenslange Haft.

SN/APA (AFP/Archiv)/ISAAC LAWRENCE Demokratie-Aktivist wurde wegen Terrorismus und Anstiftung verurteilt