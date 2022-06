Hongkong feiert 25. Jahrestag der Rückgabe an China

In Hongkong finden (heute) Freitag die Feierlichkeiten zur Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China vor 25 Jahren statt. Im Rahmen der Jubiläumsfeier soll auch John Lee vereidigt werden, der die bisherige Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam ablösen wird. Chinas Präsident Xi Jinping reiste anlässlich der Feierlichkeiten bereits am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in das asiatische Finanzzentrum.

SN/APA/AFP/ISAAC LAWRENCE Nicht alle feiern die Zugehörigkeit zu China