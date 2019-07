Etwa 430.000 Hongkonger protestierten gegen Regierung und China. Dann kamen Schlägertrupps und griffen Demonstranten an.

Es war das siebte Protestwochenende in Hongkong - und es war das bislang blutigste. Die Gewalt hat in der chinesischen Sonderverwaltungszone eine neue Dimension erreicht. Das ist auf den zahlreichen Handybildern und -videos zu sehen, die am Sonntag in der ...