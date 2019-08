Hongkong kehrt nach Protest-Wochenende zur Normalität zurück

Das öffentliche Leben in Hongkong kehrte am Montag nach einem Protest-Wochenende gegen die China-freundliche Regierung zur Normalität zurück. Die Metro nahm ihren normalen Liniendienst wieder auf, in den Straßen wurde das bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten entstandene Gerümpel aufgekehrt.

SN/APA (AFP)/MANAN VATSYAYANA Für den Montag sind erneut Proteste geplant