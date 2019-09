Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping lässt den 70. Geburtstag der Volksrepublik mit großem Aufwand feiern. Nur Hongkong tanzt aus der Reihe.

. Auch in Hongkong sollten am 1. Oktober Feuerwerke den Nachthimmel erleuchten. China begeht mit viel Pomp und einer gewaltigen Militärparade in Peking seinen 70. Jahrestag. Am 1. Oktober 1949 rief Mao Zedong, Führer der Kommunisten, die Gründung der Volksrepublik ...