Hongkong vor der Wahl: Ein Kandidat für 7,5 Millionen Menschen

In Hongkong wird ein neuer Regierungschef gewählt. China hat schon vorab dafür gesorgt, dass sein Kandidat gewinnt.

"Hallo an die unterdrückten Menschen in Hongkong!", sagt Howard X mit strenger Stimme in seinem Bewerbungsvideo. "Hiermit erkläre ich meine Absicht, mich für die Wahl zum Regierungschef zur Verfügung zu stellen."

Der Mann, der eine verblüffende Ähnlichkeit zu Nordkoreas Regierungschef Kim Jong-un hat, ist kein Unbekannter. Als Kim-Double ist er in Hongkong gar eine Berühmtheit.

Doch trotz seiner Prominenz war seine Kandidatur von Anfang an aussichtslos. Denn der Sieger steht schon vor der Wahl am Sonntag ...