Hongkonger Abgeordneter bei Angriff verletzt

Bei einem Angriff während einer Wahlkampfaktion ist ein Hongkonger Abgeordneter, der als Unterstützer der Pekinger Regierung gilt, verletzt worden. In einem Video ist zu sehen, wie ein Mann mit einem aus einer Tasche gezogenen Gegenstand auf Junius Ho einsticht, als dieser am Mittwochmorgen in seinem Wahlbezirk Tuen Mun für sich wirbt.

SN/APA (AFP/Archiv)/MANAN VATSYAYAN Junius Ho (m.) ist ein Unterstützer der Regierung in Peking