Nach seiner vorübergehenden Festnahme ist der Hongkonger Aktivist Joshua Wong wieder auf freiem Fuß. "Ich bin jetzt in Sicherheit", schrieb Wong der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Stunden zuvor hatte er über seinen Twitter-Account seine Festnahme mitgeteilt - wegen der Teilnahme an einer unerlaubten Versammlung am 5. Oktober 2019. Auch wurde er laut der Mitteilung beschuldigt, gegen das damals geltende Vermummungsverbot bei Protesten in Hongkong verstoßen zu haben.

SN/APA (AFP)/ALASTAIR PIKE China-treue Regierung in Hongkong geht gegen Joshua Wong vor