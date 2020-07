Hongkonger Aktivist Law aus Sonderverwaltungszone geflohen

Als Reaktion auf das Inkrafttreten des umstrittenen chinesischen Sicherheitsgesetzes für Hongkong ist der bekannte Demokratieaktivist Nathan Law nach eigenen Angaben aus der Finanzmetropole geflohen. "Ich habe Hongkong bereits verlassen und werde meinen Aktivismus auf internationaler Ebene fortführen", teilte Law am Donnerstag in einer an Journalisten gerichteten englischsprachigen Botschaft mit.

SN/APA (AFP)/PHILIP FONG Der Aufenthaltsort von Nathan Law ist unbekannt