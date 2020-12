Hongkonger Medienmogul von Gefängnis in Hausarrest entlassen

Der Hongkonger Medienmogul und Aktivist Jimmy Lai darf unter strengen Auflagen das Gefängnis verlassen. Lai war Anfang Dezember zunächst wegen Betrugsvorwürfen und kurz darauf wegen Verstößen gegen das neue Hongkonger Sicherheitsgesetz angeklagt worden. Das Oberste Gericht in Hongkong gewährte am Mittwoch nach 20 Tagen Haft einen Kautionsantrag des 73-Jährigen. Lai darf laut dem Beschluss das Gefängnis verlassen, muss sich aber in Hausarrest begeben.

SN/APA (AFP)/ANTHONY WALLACE Jimmy Lai werden Verstöße gegen das Sicherheitsgesetz vorgeworfen