Hongkonger nach Fluchtversuch nach Taiwan zu Haft verurteilt

Wegen eines Fluchtversuchs nach Taiwan sind in China zehn Hongkonger Aktivisten zu teils langen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Die Angeklagten wurden zu Haftstrafen zwischen sieben Monaten und drei Jahren verurteilt, wie ein Gericht in der südchinesischen Stadt Shenzhen am Mittwoch mitteilte.

SN/APA (AFP)/PETER PARKS Bis zu drei Jahre Gefängnis für zehn Aktivisten