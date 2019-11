Hongkonger Polizist schoss vermummtem Demonstranten in Brust

Bei neuerlichen Protesten in Hongkong hat ein Polizist einem Demonstranten in die Brust geschossen. In einer Live-Übertragung auf Facebook war Montagfrüh (Ortszeit) zu sehen, wie der Beamte seine Waffe zieht und versucht, an einer zuvor von Demonstranten blockierten Straßenkreuzung einen vermummten Mann festzunehmen. Ein anderer Vermummter nähert sich, der Polizist schießt ihm in die Brust.

SN/APA (AFP)/ANTHONY WALLACE Massive Polizeigewalt in Hongkong