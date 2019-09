Hongkonger Regierung will mit Aktivisten in Dialog treten

In Hongkong haben mehr als 20.000 Menschen ihr Interesse an einem Gespräch mit Regierungschefin Carrie Lam angemeldet, die nach den monatelangen Protesten mit den Aktivisten in einen Dialog treten will. "Wir haben versprochen, dass Teilnehmer mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen politischen Positionen ihre Meinung frei äußern und sogar ihre Wut herauslassen können", sagte Lam.

