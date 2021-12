Hongkonger "Stand News" stellt nach Razzia Erscheinen ein

Nach einer Razzia und der Verhaftung leitender Mitarbeiter hat mit "Stand News" eines der letzten pro-demokratischen Medienunternehmen in Hongkong sein Aus erklärt. "Stand News stellt jetzt den Betrieb ein", hieß es am Mittwoch in einer auf Facebook veröffentlichten Erklärung des Online-Nachrichtenportals. Alle Mitarbeiter seien entlassen worden. Zuvor hatten mehr als 200 Sicherheitskräfte die Büros durchsucht, Vermögenswerte eingefroren und sieben Aktivisten festgenommen.

SN/APA/AFP/DANIEL SUEN Der amtierende Chefredakteur Patrick Lam wurde festgenommen