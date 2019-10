Hongkongs Regierung verhängte Vermummungsverbot

Nach monatelangen Protesten in Hongkong will die Regierung die Lage mit einem Vermummungsverbot unter Kontrolle bringen. Dafür greift sie zum ersten Mal seit Beginn der Massendemonstrationen auf Notstandsgesetze zurück. Ab Samstag sei das Tragen von Gesichtsmasken untersagt, kündigte Regierungschefin Carrie Lam am Freitag an. Nach der Verkündung kam es erneut zu Protesten.

SN/APA (AFP)/MOHD RASFAN Nach der Verkündung des Verbots kam es erneut zu Protesten