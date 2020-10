Hongkongs Regierungschefin beschwor "Rückkehr zum Frieden"

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat anlässlich des chinesischen Nationalfeiertags eine "Rückkehr zum Frieden" in der Sonderverwaltungszone beschworen. In der Metropole waren am Donnerstag 6.000 Polizisten - doppelt so viele wie gewöhnlich - im Einsatz, um gegen mögliche Proteste vorzugehen. Anmeldungen von Protestmärschen hatten die Behörden unter Berufung auf Sicherheitsbedenken und die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgelehnt.

SN/APA (AFP)/MAY JAMES Proteste in Hongkong am chinesischen Nationalfeiertag