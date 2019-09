Hongkongs Regierungschefin dementiert Rücktrittsabsichten

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat Spekulationen über eigene Rücktrittsabsichten zurückgewiesen. "Ich habe in den vergangenen drei Monaten wiederholt gesagt, dass ich und mein Team bleiben sollten, um Hongkong zu helfen", sagte Lam am Dienstag vor Journalisten in der chinesischen Sonderverwaltungszone.

SN/APA (AFP)/ANTHONY WALLACE Regierungschefin Lam widerspricht Tonbandaufnahmen