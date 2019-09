Hongkongs Regierungschefin Lam warnt USA vor "Einmischung"

Nach Appellen der Hongkonger Protestbewegung nach Unterstützung aus dem Ausland hat Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam die USA vor einer "Einmischung" gewarnt. "Es ist für jedes Land extrem unangebracht, sich in Hongkongs Angelegenheiten einzumischen", sagte Lam am Dienstag. Am Sonntag waren zahlreiche Demonstranten in Hongkong zum US-Konsulat gezogen.

SN/APA (AFP)/ANTHONY WALLACE Hongkongs-Regierungschefin Lam findet deutliche Worte