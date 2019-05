Houthi-Rebellen griffen mit Drohne saudische Stadt an

Jemens Houthi-Rebellen haben mit einer Drohne die saudische Grenzstadt Najran angegriffen. Die Drohne sei mit Sprengstoff beladen gewesen und auf eine "lebenswichtige Einrichtung" gelenkt worden, erklärte der Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition, wie der Nachrichtenkanal Al-Arabiyah meldete. Angaben zu möglichen Schäden oder Opfern machte er demnach nicht.

Die Houthis teilten am Dienstag mit, der Drohnenangriff habe einem Waffenlager auf dem Flughafen gegolten. Er habe sein Ziel mit "hoher Genauigkeit" erreicht. Dort sei ein Feuer ausgebrochen.

Die Houthis kontrollieren große Teile des Bürgerkriegslandes Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa. Die von Saudi-Arabien angeführte Koalition wiederum unterstützt Jemens internationale anerkannte Regierung. Das Bündnis fliegt im Jemen regelmäßig Angriffe gegen die Rebellen. Das sunnitischen Saudi-Arabien sieht in den Houthis einen engen Verbündeten seines Erzfeindes, des schiitischen Irans.

Die Houthi-Rebellen behindern nach UN-Angaben weiter Hilfsgüter für notleidende Menschen in dem Bürgerkriegsland. In Gebieten unter Houthi-Kontrolle würden nach wie vor Lebensmittellieferungen unterschlagen, erklärte der Sprecher des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP), Herve Verhoosel, am Dienstag in Genf. Sollte sich die Lage nicht bessern, würde das WFP eine allmähliche Aussetzung der Hilfe erwägen.

Am Montag hatte Saudi-Arabien den Houthis einen Angriff auf die im Islam heilige Stadt Mekka vorgeworfen. Nach saudischen Angaben fing die Luftabwehr zwei Raketen ab. Die Houthis wiesen die Anschuldigung zurück. Wegen des Konflikts zwischen den mit Saudi-Arabien verbündeten USA und dem Iran ist die Lage in der Region angespannt.

Quelle: Apa/Dpa