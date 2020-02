Hubschrauber der syrischen Truppen in Idlib abgeschossen

In der umkämpften syrischen Provinz Idlib ist ein Hubschrauber der syrischen Regierungstruppen abgeschossen worden. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte und eines Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP stürzte der Helikopter am Dienstag in der Nähe des Dorfes Qminas südöstlich der Stadt Idlib ab.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Der Hubschrauber war von einer Rakete getroffen worden