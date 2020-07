Hunderte Demonstranten in Brasília marschieren für Bolsonaro

Hunderte Demonstranten in der brasilianischen Hauptstadt Brasília haben ihre Solidarität mit Staatschef Jair Bolsonaro bekundet, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Die Demonstranten zogen am Sonntag durch das Regierungsviertel, viele von ihnen schwenkten die brasilianische Fahne oder hüllten sich darin ein. Manche Demonstranten hielten Bilder des Präsidenten in den Händen.

SN/APA (AFP)/EVARISTO SA Demonstranten bekundeten Solidarität mit Bolsonaro