Hunderte Festnahmen bei Anti-Lukaschenko-Proteste in Minsk

Uniformierte in Sturmhauben sind am Sonntag in Weißrussland in Hundertschaften bei Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko vorgegangen. Es gab Hunderte Festnahmen, wie das Menschenrechtszentrum Wesna auf seiner Internetseite spring96.org mitteilte. Am späten Nachmittag waren dort bereits mehr als 550 Namen aufgelistet. Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie Uniformierte friedliche Menschen in Minsk brutal auf den Boden drückten und in Gefangenentransporter zwängten.

SN/APA (AFP)/STRINGER Hunderte Festnahmen in Minsk