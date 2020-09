Hunderte Festnahmen bei Gelbwesten-Protest in Paris

Bei den ersten Protesten der "Gelbwesten"-Bewegung in Paris nach der Sommerpause ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Etwa 200 Menschen seien dabei festgenommen worden, berichtete der Sender FranceInfo am Samstag. 78 von ihnen befanden sich demnach auch noch am Nachmittag zu Befragungen in Polizeigewahrsam, wie die Pariser Staatsanwalt mitteilte.

SN/APA (AFP)/ALAIN JOCARD Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei