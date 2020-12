Hunderte Festnahmen bei Protest gegen Lukaschenko in Belarus

Nach fast fünf Monaten Protesten in Belarus gegen Machthaber Alexander Lukaschenko hat Anführerin Swetlana Tichanowskaja aus ihrem Exil den Mut der Menschen gelobt. Trotz Festnahmen und Polizeigewalt sei der Protest für viele inzwischen Teil des Alltags geworden, sagte die 38-Jährige zu neuen Kundgebungen am Sonntag in der Hauptstadt Minsk und anderen Städten. Mehr als 300 Menschen seien festgenommen worden etwa wegen Verstoßes gegen das Versammlungsverbot.

SN/APA/AFP/- Proteste in Belarus dauern seit Monaten an (Archivbild)