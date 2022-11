Hunderte fordern in Ägypten Freilassung von Abd el-Fattah

Hunderte Menschen haben auf der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten für die Freilassung des Demokratieaktivisten Alaa Abd el-Fattah sowie anderer politischer Gefangener demonstriert. "Lasst sie alle frei" und "Keine Klimagerechtigkeit ohne Menschenrechte" skandierten sie laut AFP-Journalisten am Samstag auf dem Konferenzgelände in Sharm el-Sheikh. Unter den Teilnehmern war auch Abd el-Fattahs Schwester Sanaa Saif, die sich schon zuvor für ihren Bruder eingesetzt hatte.

