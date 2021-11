Hunderte Migranten marschierten von Belarus nach Polen

Polnische Polizisten drängten die Menschen von der Grenze zurück. Die Regierung mobilisiert eine Freiwilligenarmee.

Hubschrauber knattern über die Dächer. Die Einwohner des 1700-Seelen-Orts Kuźnica im Nordosten Polens wissen am Montagmorgen noch gar nicht, was geschieht. Klar ist nur, dass der Aufruhr aus Richtung der belarussischen Grenze kommt. Wieder einmal. Dort herrscht seit September Ausnahmezustand, weil Diktator Alexander Lukaschenko Flüchtlinge Richtung EU schickt. Am Ortsrand von Kuźnica haben polnische Soldaten deshalb NATO-Draht-Zäune errichtet. Doch heute ist etwas anders. Was genau, das zeigen später Luftaufnahmen: Hunderte Migranten unternehmen den Versuch, gemeinsam die Grenze zu überqueren. Von ...