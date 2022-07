Hunderte Migranten warten auf Landehafen

Hunderte Migranten warten an Bord von Rettungsschiffen auf einen Landehafen. Das von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen betriebene Schiff "Geo Barents" hat am Montag 38 Menschen in Seenot gerettet. Die Migranten, darunter neun Minderjährige, trieben an Bord eines Holzbootes. An Bord des Schiffes befinden sich derzeit 264 Migranten.

SN/APA/Médecins sans Frontières (MS Von Ärzte ohne Grenzen betriebene Schiff "Geo Barents"