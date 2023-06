Hunderte Tote bei Schiffsuntergang befürchtet

Nach der Havarie eines Migrantenbootes vor der griechischen Küste ist am Mittwoch die Zahl der Toten auf 59 gestiegen. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten weiter steigen wird.

Überlebende des Schiffsunglücks wurden zunächst in einem Lagerhaus am Hafen von Kalamata untergebracht.

Bei einer Flüchtlingstragödie vor der Küste der griechischen Halbinsel Peloponnes sind am frühen Mittwochmorgen möglicherweise mehrere hundert Menschen ertrunken. Die Migranten waren vor der libyschen Hafenstadt Tobruk mit einem Fischerboot in See gestochen und wollten nach Italien. Etwa 80 Kilometer vor der Südwestküste der Halbinsel Peloponnes sank das Schiff.

Bis zum Mittwochnachmittag konnten die griechische Küstenwache und vorbeifahrende Schiffe 104 Überlebende retten. 59 Leichen wurden bis dahin aus dem Meer geborgen. Die Zahl der Opfer dürfte aber viel höher sein. Überlebende berichteten, an Bord des 30 Meter langen Fischerbootes hätten sich etwa 400 Menschen befunden, überwiegend junge Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Die Passagiere des völlig überladenen Schiffes hatten offenbar keine Schwimmwesten.

Die meisten Überlebenden waren stark unterkühlt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Hafen von Kalamata richteten die Behörden ein Notlazarett ein. Weitere Kliniken in benachbarten Städten wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Zahlreiche Schiffe der Küstenwache, eine Fregatte der griechischen Marine, Hubschrauber und Flugzeuge sowie eine Drohne waren an der Suche beteiligt. Aber mit jeder Stunde schwand die Hoffnung, weitere Überlebende aus dem Meer retten zu können.

Bereits am Dienstag waren italienische Behörden auf das Fischerboot aufmerksam geworden. Sie alarmierten die griechische Küstenwache. Ein Flugzeug der EU-Grenzschutzagentur Frontex entdeckte das Schiff 47 Seemeilen vor der Küste der Peloponnes. Über Funk nahm die griechische Küstenwache Kontakt auf und bot Hilfe an. Auch vorbeifahrende Handelsschiffe hätten laut den Behörden Passagieren angeboten, sie aufzunehmen, was diese aber ablehnten. Am Mittwochmorgen sei das Boot gesunken.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind in diesem Jahr bereits rund 72.000 Migranten über das Mittelmeer nach Zypern, Malta, Italien und Spanien gekommen. IOM schätzt, dass seit 2014 im Mittelmeer mehr als 20.000 Menschen beim Untergang von Flüchtlingsbooten ertrunken sind.