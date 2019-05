Hundertjährige zieht in Stadtrat in Deutschland ein

Mit hundert Jahren in den Stadtrat: Bei der Kommunalwahl in Kirchheimbolanden im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz hat die betagte Lisel Heise einen Sitz errungen. Sie wurde für die Liste "Wir für Kibo" in den Stadtrat gewählt, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Montag bestätigte. Die Hundertjährige war am Sonntag zum ersten Mal bei einer Stadtratswahl angetreten.

SN/APA (dpa)/Uwe Anspach Die 100-jährige Lisel Heise startet eine politische Karriere