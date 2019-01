Hunderttausende bei Papst-Messe in Panama

Papst Franziskus hat zum Abschluss des Weltjugendtags in Panama-Stadt gemeinsam mit Hunderttausenden Gläubigen eine Messe unter freiem Himmel gefeiert. Am Rande des Treffens in dem zentralamerikanischen Land forderte er am Sonntag eine "friedliche und gerechte" Lösung der Krise in Venezuela. Am Samstag war der Papst wegen der Missbrauchsskandale mit seiner Kirche ins Gericht gegangen.

Der Heilige Vater forderte friedliche Lösung für Venezuela