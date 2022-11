Hunderttausende demonstrieren in Madrid gegen Sparpläne

Hunderttausende haben in Madrid gegen die Vernachlässigung des Gesundheitssektors protestiert. Nach einem Sternmarsch versammelten sich nach Angaben der Organisatoren circa 670.000 Menschen am Sonntag am Cibeles-Platz im Zentrum der spanischen Hauptstadt. Das Innenministerium schätzte die Zahl der Demonstranten unterdessen auf 200.000. Protestiert wurde gegen die Sparpolitik der konservativen Regionalregierung in Madrid.

SN/APA/AFP/OSCAR DEL POZO Gewaltige Proteste in Spaniens Hauptstadt