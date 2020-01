Hunderttausende ziehen in großer Prozession durch Manila

Hunderttausende Katholiken sind am Donnerstag bei einer der größten religiösen Prozessionen der Welt barfuß durch die philippinische Hauptstadt Manila gezogen. Damit drückten die Gläubigen in dem überwiegend katholischen Land ihre Verehrung für den sogenannten Schwarzen Nazarener aus. Das ist eine schwarze Jesus-Figur, die alljährlich am 9. Jänner durch die Straßen getragen wird.

SN/APA (AFP)/MARIA TAN Prozession mit Hunderttausenden Katholiken in Manila