Hunderttausende zu Protestzug gegen Babis in Prag erwartet

Die Massenproteste gegen Tschechiens Regierungschef Andrej Babis steuern auf einen neuen Höhepunkt zu. Die Veranstalter des Netzwerks "Eine Million Augenblicke für Demokratie" erwarten zu einer am Sonntag angesetzten Großkundgebung in Prag bis zu 350.000 Teilnehmer. Damit wäre es mit Abstand die größte Demonstration seit der demokratischen Wende in der damaligen Tschechoslowakei vom Herbst 1989.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Der tschechische Premier Andrej Babis