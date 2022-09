IAEA-Experten auf dem Weg ins AKW Saporischschja

Das Expertenteam der Atom-Energiebehörde IAEA ist auf dem Weg in das Atomkraftwerk Saporischschja. Sie seien sich der Berichte über verstärkten Beschuss in der Region Enerhodar, in der das AKW liegt, bewusst, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Donnerstag. Das hielte sie aber nicht auf.

SN/APA/AFP/GENYA SAVILOV IAEA in Saporischschja