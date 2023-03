IAEA-Generaldirektor Grossi in Teheran eingetroffen

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, ist für hochrangige Gespräche im Iran eingetroffen. Der Generaldirektor landete am Freitag in Teheran, wie Staatsmedien berichteten. Behrouz Kamalvandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde, empfing Grossi demnach am Flughafen Mehrabad in der Hauptstadt.

BILD: SN/APA/AFP/JOE KLAMAR IAEA-Chef Grossi zur Gesprächen im Iran