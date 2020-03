IAEA: Iran hat mehr als 1000 Kilogramm angereichertes Uran

Der Iran hat das Tempo seines schrittweisen Ausstiegs aus dem Atomabkommen beschleunigt. Die Islamische Republik habe nun rund 1.020 Kilogramm an angereichertem Uran, heißt es in einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), der der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag. Damit hat sich der Uran-Vorrat im Vergleich zum vorherigen IAEA-Bericht im November 2019 fast verdreifacht.

SN/APA (AFP)/KARYN NISHIMURA IAEA-Direktor Rafael Grossi