IAEA-Team will AKW Saporischschja diese Woche inspizieren

Experten der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) sollen in dieser Woche das russisch besetzte Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine inspizieren. "Ich bin stolz darauf, diese Mission zu leiten, die im Laufe dieser Woche im Kernkraftwerk sein wird", twitterte IAEA-Chef Rafael Grossi am Montag in der Früh mit einem Foto des 14-köpfigen Teams. Der Tag sei gekommen, die Unterstützungs- und Hilfsmission nach Saporischschja sei nun auf dem Weg.

SN/APA/AFP/HANDOUT Satellitenbild zeigt das AKW Saporischschja am 19. August