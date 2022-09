IAEA: Ziele von Irans Atomprogramm nicht sicher einschätzbar

Das iranische Atomprogramm könnte der in Wien ansässigen Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge sowohl friedlichen als auch militärischen Zwecken dienen. Teheran habe in den vergangenen Monaten nichts getan, um offene Fragen zu möglichen geheimen Aktivitäten in der Vergangenheit zu klären, schrieb IAEA-Chef Rafael Grossi am Mittwoch in einem Bericht.

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR IAEA-Chef Grossi: Irans Atomprogramm wirft weiter Fragen auf