IAEO bestätigte iranische Urananreicherung in Fordow

Dem Iran droht nach weiteren Verstößen gegen das Atomabkommen mehr Gegenwind von den drei europäischen Vertragspartnern. Wie die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO/IAEA) in ihrem neuen Iran-Report bestätigt, reichert die Islamische Republik wieder Uran in der unterirdischen Anlage in Fordow an. Der Iran hatte diesen Verstoß gegen das Wiener Atomabkommen am Wochenende selbst mitgeteilt.

SN/APA (AFP) Der Iran reichert weiter Uran an