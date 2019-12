ICC-Chefanklägerin: Grund für Palästinensergebiet-Ermittlung

Die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes sieht ausreichenden Grund für eine Untersuchung zur Lage in den Palästinensergebieten. Sie sei überzeugt, dass dort Kriegsverbrechen begangen wurden oder werden, teilte Fatou Bensouda am Freitag in Den Haag mit.

SN/APA (AFP/ANP)/EVA PLEVIER Fatou Bensouda, Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes