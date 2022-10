"Ich bin keine Drückebergerin"

Großbritanniens Noch-Premierministerin Liz Truss stellte sich im Parlament den Fragen der Opposition. Die eigene Partei schreibt derweil die Regeln um, um sie rasch zu ersetzen.

Gelächter und Buhrufe. Es geht oft laut zu im britischen Parlament. Am Mittwoch war die Stimmung jedoch besonders aufgeladen. Schließlich stellte sich Noch-Premierministerin Liz Truss zum ersten Mal den Fragen von Oppositionschef Keir Starmer, nachdem Finanzminister Jeremy Hunt am Montag in einer Erklärung fast alle ihre politischen Versprechungen zurückgenommen hatte, um die Märkte zu beruhigen. Starmer ließ die Gelegenheit nicht verstreichen und zählte die Steuersenkungen auf, die nun nicht mehr gelten.

"Ich bin eine Kämpferin, keine Drückebergerin", betonte ...